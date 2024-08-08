شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر تونغا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال كان على عمق 463.8 كيلومترًا. زلازل المحيط الهادئ فيما لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.



وقبل نحو شهر كان ضرب زلزال أيضًا ذات الجزر وكان بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر.

وحينها أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 131 كيلومترًا من منطقة "هيهيفو"، وعلى عمق 76.5 كيلومترًا.