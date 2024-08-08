استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل بمدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - FILE PHOTO: A view shows houses and buildings destroyed in Israeli strikes, in Jabalia in the northern Gaza Strip, October 11, 2023. REUTERS/Anas al-Shareef/File Photo

الخليج 365 - متابعات

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي، باستشهاد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف للاحتلال استهدف منزلهم في حي الصحابة بمدينة غزة، تزامن ذلك مع مواصلة دبابات الاحتلال الإسرائيلي التوغل في حي تل الهوا جنوب المدينة، واستمرار قصف المنازل والبنايات السكنية في تلك المنطقة.

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