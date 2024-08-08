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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل بمدينة غزة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - متابعات
استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي، باستشهاد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف للاحتلال استهدف منزلهم في حي الصحابة بمدينة غزة، تزامن ذلك مع مواصلة دبابات الاحتلال الإسرائيلي التوغل في حي تل الهوا جنوب المدينة، واستمرار قصف المنازل والبنايات السكنية في تلك المنطقة.
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