اللجنة الدولية للصليب الأحمر: ثلثي المدنيين السودانيين لا يمكنهم الوصول إلى الرعاية الصحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم، أن ثلثي المدنيين السودانيين لا يمكنهم الوصول إلى الرعاية الصحية، بعد إغلاق معظم مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بالسودان، وإلحاق الأضرار بالكوادر الطبية؛ بسبب آثار الأزمة السودانية التي اندلعت منذ أبريل من العام الماضي.

وحذرت اللجنة الدولية من أن آثار الأزمة ستخلف عواقب وخيمة وطويلة الأمد على السكان السودانيين، داعيةً إلى حماية الرعاية الصحية بموجب القانون الدولي الإنساني، والسماح للعاملين في المجال الطبي بأداء واجباتهم في بيئة آمنة.

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