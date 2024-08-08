إسرائيل تعاقب النرويج بعد تأييد قرار الجنايات الدولية بحبس نتنياهو

ياسر رشاد - القاهرة - قررت إسرائيل اليوم الخميس، اتخاذ قرارات عقوبية ضد النرويج التى قدمت رأيها لمحكمة العدل الدولية بتأييد حبس نتنياهو و جالانت.

النرويج تقدم رأي لمحكمة الجنايات الدولية بتأييد حبس نتنياهو

وقدمت النرويج لمحكمة الجنايات الدولية والذي يفيد بأن "اتفاقية أوسلو" لا تؤثر على صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وأنه يمكن للمحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد كل من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت.

قرارات إسرائيل ضد النرويج

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تسمح لثمانية دبلوماسيين نرويجيين في السفارة النرويجية في تل أبيب بالاستمرار في عملهم كممثلين للنرويج لدى السلطة الفلسطينية، حيث ان عمل هؤلاء الدبلوماسيين كان يقتصر فقط على التواصل الدبلوماسي مع السلطة الفلسطينية.



إسرائيل تمنع الشيخ عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصي

يذكر أن قررت إسرائيل، اليوم الخميس، منع الشيخ عكرمة صبرى خطيب المسجد الأقصى من دخول المسجد وباحته لمد ستة أشهر.

و أكد محامى الشيخ عكرمة إمام وخطيب المسجد الأقصي، أن الشرطة الإسرائيلية قررت منع الشيخ عكرمة كن دخول المسجد الأقصى لكدة ستة أشهر.