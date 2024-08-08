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إسرائيل تمنع الشيخ عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصى لـ 6 أشهر

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ياسر رشاد - القاهرة - قررت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، منع الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى من دخول المسجد الأقصى وباحته لمدة 6 أشهر.

 

إسرائيل تمنع الشيخ عكرمة من دخول المسجد الأقصى

وأكد محامي خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، خالد زبارقة، في تصريح لقناة "الجزيرة"، أنّ "الشرطة الإسرائيلية قررت منع خطيب المسجد الأقصى من دخول المس جد وباحاته 6 أشهر.


يذكر أن أعلنت الشرطة الإسرائيلية الإفراج عن الشيخ عكرمة صبري، بعد ساعات من اعتقاله، وقررت إبعاده عن الأقصى حتى الأحد مع إمكانية تمديد الإبعاد إلى 6 أشهر.
 

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت مساء الجمعة الماضي الشيخ عكرمة صبري، بعد ساعات من إلقائه خطبة الجمعة، ونعيه رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية الذي اغتالته إسرائيل في طهران.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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