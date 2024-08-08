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محمد يونس يصل بنجلاديش لتولي منصب رئيس الحكومة المؤقتة

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محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

وصل رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش، محمد يونس، اليوم الخميس، إلى البلاد، من أجل تولي منصب رئيس الوزراء بشكل مؤقتة بعد استقالة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد.

وقال محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام، إن تظاهرات الطلاب في بنجلاديش أنقذت البلاد مما كانت فيه، مطالبًا بالحفاظ على ما حققته الاحتجاجات في بنجلاديش.

وتقدمت الشيخة حسينة واجد، باستقالتها في وقت سابق هذا الأسبوع بعد تظاهرات واسعة طالبت برحيلها.

وغادرت حسينة إلى الهند مباشرة على متن مروحية عسكرية بعد تقديم استقالتها، حيث تنتظر هناك موافقة الحكومة البريطانية على طلب اللجوء السياسي الذي تقدمت به بحسب وسائل إعلام هندية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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