اخبار العالم

الألمانية: حماس تنتظر قرار السنوار بتعيين نائب له يقوم بصلاحياته كافة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - ( د ب أ )

كشف مصدر خاص ، اليوم الخميس، أنّ حركة حماس في انتظار قرار رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار تعيين نائب له يقوم بصلاحياته كافّة.

وقال المصدر، في تصريح لقناة "الميادين" اللبنانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إنّ من بين المرشحين لموقع نائب رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، وخليل الحية، وموسى أبو مرزوق.

وكانت حماس أعلنت أول أمس الثلاثاء اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة، خلفا لإسماعيل هنية الذي جرى اغتياله قبل نحو أسبوع في العاصمة الإيرانية طهران .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا