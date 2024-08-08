تركيا: حكومة نتنياهو دمرت جهود السلام عبر اغتيال هنية

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ)

قال نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، إن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "دمرت جهود السلام"، عبر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية اليوم الخميس، عن يلماز قوله في كلمة له، أمس الأربعاء، في الاجتماع الاستثنائي المفتوح للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في مدينة جدة السعودية، إن حكومة نتنياهو "المتطرفة والعنصرية، أدخلت المنطقة بأكملها في الفوضى خدمة لأغراضها السياسية".

وأعرب يلماز عن تعازيه في وفاة هنية، الذي اغتيل بإيران في 31 من يوليو الماضي، وقال: "ندين هذا الاغتيال المخزي والمثير للاشمئزاز لإسرائيل، كما ندين انتهاك إسرائيل لسيادة إيران".

وشدد يلماز على أن إسرائيل "تستفز المنطقة وجميع الدول الإسلامية باستهداف إيران"، مبينا أن ذلك "يهدد النظام الدولي الهش بالفعل".

وأشار يلماز إلى أن "المقاومة ستستمر طالما استمر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية"، وبيّن أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط هو "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين على أساس حدود عام 1967".

وذكّر يلماز أن هنية كان يتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة، وقال: "إن هذا الاغتيال يظهر مرة أخرى أن الحكومة الإسرائيلية لا تهتم بالسلام".