عقب الزلزال بقوة 7.1 درجة.. اليابان تعلق رحلات الطيران من مطار ميازاكي

محمد اسماعيل - القاهرة - اليابان - (أ ش أ)

أعلنت وزارة النقل اليابانية اليوم الخميس أنه تم تعليق رحلات المغادرة والوصول من مطار ميازاكي في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب جنوب غربي البلاد وبلغت شدته 7.1 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن المسئولين في مطار ميازاكي يقومون بالتحقق من حدوث أي اضطرابات داخل المطار.

وكان زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر قد ضرب في وقت سابق اليوم جنوب غربي اليابان، إلا أنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية، كما صدرت تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الزلزال في محافظات "كوتشي" و"ميازاكي" و"أويتا" و"كاجوشيما" بالإضافة إلى "إهيمه".