شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يستعيد مجد وبريق العمل الخيري فى مصر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على خطى العالمية من خلال الاستناد على نهج احترافي للغاية في إدارة أموال التبرعات، وكيفية استغلالها بما يخدم أكبر عدد من الفئات الأولى بالرعاية، ليس فقط من الجانب الاقتصادي أو تقديم الدعم النقدي أو العيني، بل يهدف أيضا للارتقاء بالخدمات المقدمة للأسرة المصرية، من خلال تقديم الندوات التوعوية والتثقيفية بالشأن الصحي والاجتماعي والتنموي.

واستند التحالف الوطني منذ اطلاقه قبل عامين، على قاعدة بيانات عملاقة للغاية جعلته أكثر حكمة وحنكة في إدارة التبرعات من مؤسساته المختلفة، بما ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على المواطن المصري، فضلا عن إنه قدم نموذج محترف للعمل الخيري المصري، بعدما نجح في وضع نقطة نظام لإدارة مؤسسات المجتمع الأهلي التي تعمل تحت مظلته، واستغلال تواجدها في الشارع وتطوير أدائها لخدمة المجتمع.

واستعاد التحالف الوطني بريق ومجد دور المجتمع المدني بعدما انحصر دوره السنوات الماضية، وبات مقتصرا على الدعم المادي المحدود، لكنه نجح في توسيع قاعدة المستفيدين من الأعمال الخيرية.

وأطلق عدد من المبادرات التي أولت اهتمام بكل فئة بالمجتمع، فقد أطلق مبادرات لتحقيق التأمين الغذائي، من خلال توزيع المواد الغذائية والوجبات الساخنة، فضلا عن مبادرات عديدة اهتمت بدعم الفلاح ودعم المصنعين أيضا والتوسع في مشروعات الحرف اليدوية.