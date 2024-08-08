شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: توجيه الرئيس بالإفراج عن 600 شخص يبرهن على اهتمام القيادة السياسية بحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى أجهزة الدولة المختلفة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بالإفراج عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء.

وأضاف، أن هذا التوجيه يأتي في إطار توجيهات الرئيس الدائمة بضرورة الاهتمام بالمحكوم عليهم ومتابعة كل الظروف الإنسانية للمحكوم عليهم بأحكام مختلفة من السلطة القضائية .

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أنه جرت العادة فى السوابق الرئاسية بأن يتم الإفراج عن المحكوم عليهم فى المناسبات الدينية والوطنية المختلفة، لافتا الى أن هذا الإفراج بجانب اخلاء سبيل المئات من المحبوسين احتياطيا يوضح فلسفة الحكم التى تسعى بقوة إلى تمكين المصريين الذين غيبوا وراء الأسوار من الحياة خارج الاسوار متمتعين بحريتهم الشخصية مع دمجهم فى المجتمع عن طريق ما تعلموه فى السجون .

ودعا الشهابى، إلى الاستمرار فى هذا النهج التى يتفق مع الدستور والقانون وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا فى جرائم تتعلق بحرية الرأى والنشر والتعبير.