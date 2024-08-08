شركتا "إير فرانس" و"ترانسافيا" مددتا تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى 11 آب ضمنًا

أعلنت شركتا "إير فرانس" و"ترانسافيا"، عن تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى الأحد 11 آب ضمنًا.

ويأتي ذلك، في ظل ترقب هجوم واسع من قبل حزب الله وإيران ضد إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.

وكانت قد نقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية عن مصدر مطلع، إشارتها إلى أنه "ليس من الواضح إذا كان حزب الله وإيران ينسقان بشأن هجوم محتمل في الوقت الحالي"، ضد إسرائيل.

وأوضح أن "حزب الله قد يتصرف دون سابق إنذار نظرا لقرب لبنان من إسرائيل وهو ما لا ينطبق على إيران"، مضيفا "حزب الله يتحرك بشكل أسرع من إيران في خططه ويتطلع إلى ضرب إسرائيل في الأيام المقبلة".