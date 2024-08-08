وصل الحائز جائزة نوبل للسلام محمد يونس إلى بنغلادش، حيث سيتولى رئاسة الحكومة الموقتة التي ستؤدي اليمين الدستورية على الفور، على أن تتولى مهمة قيادة "عملية ديمقراطية" نحو انتخابات سريعة.
وتمّ تشكيل هذه الحكومة التي سيقودها الخبير الاقتصادي البالغ من العمر 84 عاماً، في أعقاب احتجاجات طلّابية ضد الحكومة أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص وفرار رئيسة الحكومة المخلوعة الشيخة حسينة.
وفي تصريح له، أشار رئيس الحكومة الموقتة في بنغلاديش محمد يونس إلى أنّ "الطلبة أنقذوا البلاد وعلينا الحفاظ على ما حققوه"، مشيرًا إلى أنّ "الهجمات على الأقليات مؤخرا جزء من مؤامرة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحائز على جائزة نوبل محمد يونس وصل إلى بنغلاديش لقيادة حكومة موقتة: الطلبة أنقذوا البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.