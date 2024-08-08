الحائز على جائزة نوبل محمد يونس وصل إلى بنغلاديش لقيادة حكومة موقتة: الطلبة أنقذوا البلاد

وصل الحائز جائزة نوبل للسلام محمد يونس إلى بنغلادش، حيث سيتولى رئاسة الحكومة الموقتة التي ستؤدي اليمين الدستورية على الفور، على أن تتولى مهمة قيادة "عملية ديمقراطية" نحو انتخابات سريعة.

وتمّ تشكيل هذه الحكومة التي سيقودها الخبير الاقتصادي البالغ من العمر 84 عاماً، في أعقاب احتجاجات طلّابية ضد الحكومة أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص وفرار رئيسة الحكومة المخلوعة الشيخة حسينة.

وفي تصريح له، أشار رئيس الحكومة الموقتة في بنغلاديش محمد يونس إلى أنّ "الطلبة أنقذوا البلاد وعلينا الحفاظ على ما حققوه"، مشيرًا إلى أنّ "الهجمات على الأقليات مؤخرا جزء من مؤامرة".