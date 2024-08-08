الأرصاد الجوية: ضباب على المرتفعات غدًا وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا صيفيًّا معتادًا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط خلال الأيّام المقبلة، مع درجات حرارة ضمن معدّلاتها الموسميّة على السّاحل وفوق الجبال، بينما تتخطّى معدّلاتها في الدّاخل"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر آب يتراوح بين 25 و33 درجة مئويّة في بيروت، بين 23 و32 درجة في طرابلس، وبين 18 و35 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم الخميس غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات المتوسّطة، واستقرار بدرجات الحرارة على السّاحل وفوق الجبال، بينما ترتفع بشكل طفيف في الدّاخل".

ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الجمعة غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات المتوسّطة، ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على السّاحل، بينما تنخفض في المناطق الجبليّة والدّاخل".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع السّبت غائم جزئيًّا، مع ضباب كثيف أحيانًا على المرتفعات، ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على السّاحل، بينما تنخفض في المناطق الجبليّة والداخليّة".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الأحد غائم جزئيًّا، مع ضباب كثيف أحيانًا على المرتفعات، ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على السّاحل وفي الدّاخل، بينما تنخفض بشكل إضافي في المناطق الجبليّة".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة نهارًا وجنوبيّة ليلًا، سرعتها بين 10 و30 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحل ويسوء محليًّا على المرتفعات المتوسّطة بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 50 و80%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 30 درجة مئويّة".