نقابة المستشفيات: نطلب الهيئات الدولية تأمين تغطية نفقات علاج النازحين المصابين بالاعتداءات الإسرائيلية

لفتت ​نقابة المستشفيات في لبنان​، في بيان، إلى أنّ "انطلاقًا من الأوضاع السّائدة في البلد، والتّهديدات الّتي يتعرّض لها من قبل العدو الإسرائيلي بشنّ حرب عليه، إضافةً إلى الاعتداءات الحاصلة حاليًّا بشكل يومي، الّتي ينتج عنها إصابات تستدعي نقلها إلى المستشفيات لتلقّي العلاج،

وحيث أنّ ​وزارة الصحة العامة​ أخذت على عاتقها تغطية نفقات علاج المصابين اللّبنانيّين جرّاء هذه الاعتداءات، وتبقى مشكلة المصابين من ​النازحين السوريين​،

وعليه، فإنّ نقابة المستشفيات تطلب من الهيئات الدّوليّة الّتي تُعنى بهم، ولا سيّما المفوضيّة السّامية للأمم المتحدة لشؤون اللّاجئين (UNHCR)، العمل على تأمين تغطية نفقات علاج المصابين منهم في المستشفيات؛ حيث أنّ هذه الأخيرة ليس بقدرتها تحمّل تبعات علاجهم".