شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تداهم نشطاء المناخ بعد مظاهرة في مطار فرانكفورت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال متحدث باسم شرطة برلين لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الخميس، إن الشرطة تقوم بتفتيش منازل أعضاء حركة الاحتجاج المعنية بحماية المناخ (الجيل الأخير) في العاصمة الألمانية عقب قيامهم بأعمال معرقلة لسير العمل في العديد من المطارات بالبلاد.

وقالت حركة الجيل الأخير إن عمليات التفتيش جارية أيضا في فرايبورج وهاله ولايبتسيج ومانهايم.

وأضافت أنه جرى تفتيش منازل "المتظاهرين السلميين" وأخذ عينات الحمض النووي منهم في ثمانية مواقع في ألمانيا. إجراءات الشرطة

قال المتحدث باسم شرطة برلين إن الإجراءات اتخذت "تنفيذا لأوامر مكتب الادعاء العام في فرانكفورت". ولم يذكر مزيدًا من التفاصيل، وأشار إلى مكتب الادعاء العام في ولاية هيسه.

ووفقًا لحركة الجيل الأخير ، طالت المداهمة ثمانية من أعضاء الحركة الذين شاركوا في مظاهرة معرقلة في مطار فرانكفورت في 25 تموز/يوليو الماضي.

وأوقف المتظاهرون العمليات في المطار لساعات عدة حيث لصق بعض الأعضاء أنفسهم بالغراء في مدارج المطار.