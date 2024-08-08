الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال لوزير إسرائيلي متطرف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

طالبت الخارجية الفلسطينية الجنائية الدولية بإصدار مذكرة جلب بحق الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش الذي دعا لتجويع ٢ مليون فلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن دعوة الوزير الإسرائيلي المتطرف، هي بمثابة اعتراف صريح بتبني الاحتلال الإسرائيلي لسياسة الإبادة الجماعية، وانتهاك فاضح لقواعد القانون الدولي، وتحد سافر لمحكمة العدل الدولية، وما صدر عنها من أوامر احترازية، واستخفاف بالإجماع الدولي على حماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية.

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