الجيش الإسرائيلي يستخدم أسلحة محرمة دوليا ويقتل 27 فلسطينيًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت قوات الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الخميس، استشهاد ٢٧ فلسطينيا على يد الجيش الإسرائيلي يستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد الفلسطينيين.

الدفاع المدني يعلن استشهاد ٢٧ فلسطيني

أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بمقتل 27 فلسطينيا بقصف من الجيش الإسرائيلي استهدف عدة مناطق بالقطاع في الساعات الأخيرة، منهم 18 شخصا في مدينة خان يونس جنوب غزة.

وقال الدفاع المدني إن الجيش الإسرائيلي "يستخدم أسلحة فتاكة محرمة دوليا"، مضيفا "لا نستطيع الوصول إلى الشهداء والجرحى بسبب نقص المعدات والوقود".



وأشار الدفاع المدني إلى أن "عددا كبيرا من الجرحى يفقدون أرواحهم لصعوبة الوصول إليهم".



وناشد الدفاع المدني "دعم فرق الإغاثة بالمعدات وحماية طواقمنا من الاستهدافات المتواصلة".

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية صباح اليوم منازل المواطنين جنوب حي الصبرة، والمناطق الشرقية من مدينة غزة.



وشنت الطائرات الحربية غارة على بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، فيما اشتعلت النيران جراء قصف الجيش الإسرائيلي بالقذائف المدفعية والدخانية المناطق الشرقية من بيت لاهيا، وتعرضت مدينة الأسرى ومدينة الزهراء ومنطقة المغراقة وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع للقصف المدفعي.



وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية منزلا في بلدة بني سهيلا شرق المدينة، كما أصيب عدد من المواطنين بجروح جراء قصف تعرض له منزل وسط بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، فيما أطلقت دبابات إسرائيلية نيرانها بكثافة نحو شرق بلدة القرارة شرق المدينة.