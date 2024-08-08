روسيا تعلن مقتل 4 مدنيين إثر هجما ت أوكرانية على مقاطعة كورسك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نائب حاكم مقاطعة كورسك أندريه بيلوستوتسكي،اليوم الخميس، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية على أراضي المنطقة.

نائب حاكم مقاطعة كورسك يعلن مقتل إصابة مدنيين بعد الهجوم الأوكراني

وقال نائب حاكم مقاطعة كورسك:" للأسف، هناك قتلى وهناك إصابات بين المدنيين. تلقى جميع المصابين رعاية طبية كاملة. ولم يتم تسجيل أي واقعة وفاة بين الجرحى الموجودين في مستشفيات مقاطعة كورسك. في اليوم الأول، قامت المؤسسات الطبية في المنطقة بدورها بشكل ناجع وفعال ونفذت كل المهام الموكلة إليها وأنقذت حياة جميع الجرحى الذين تم إدخالهم إلى مستشفيات المنطقة".

وأكد نائب حاكم مقاطعة كورسك على أن الجيش الروسي يعمل بنشاط في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، ولم يسمح للعدو بالتقدم ولا حتى مترا واحدا يوم الخميس، بل على العكس من ذلك، أجبره على التراجع.

وقال نائب حاكم مقاطعة كورسك : "الجيش (الروسي) يعمل بنشاط في أراضي منطقة سودجا، ويدفع العدو إلى ما وراء الحدود الروسية. نأمل أن يتم ذلك في القريب العاجل".

وأشارنائب حاكم مقاطعة كورسك بيلوستوتسكي إلى أنه تم إجلاء حوالي ثلاثة آلاف مدني من المناطق الحدودية بمقاطعة كورسك بسبب الوضع العملياتي المعقد هناك.

يذكر أن علن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك في روسيا، أليكسي سميرنوف أمس الأربعاء، فرض نظام "حالة الطوارئ" بسبب الهجمات المستمرة التي تشنها القوات الأوكرانية على أراضي المقاطعة.

وقال القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك في روسيا : "لا يزال الوضع العملياتي في كورسك صعب في المناطق الحدودية. للقضاء على عواقب دخول قوات العدو إلى أراضي المقاطعة، تقرر فرض نظام حالة الطوارئ في مقاطعة كورسك اعتبارا من الأربعاء 7 أغسطس".

وقال المكتب الصحفي التابع للحرس الوطني في روسيا، أمس الأربعاء، إنه وبالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية وحرس الحدود التابع للأمن الفيدرالي، قاموا بتعزيز القوات والوسائل لمواجهة مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية في مقاطعتي كورسك وبيلغورود.

وجاء في بيان الحرس: "بالتعاون مع وزارة دفاع روسيا ودائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قام الحرس الوطني الروسي بزيادة القوات والوسائل لحل المهام بشكل فعال لمكافحة مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية في مقاطعتي كورسك وبيلغورود".

وذكرت وزارة دفاع روسيا، أمس الأربعاء، أن وحدات من القوات المسلحة الروسية، بالتعاون مع قوات حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي، واصلت خلال الليل استهداف التشكيلات المسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مقاطعة كورسك المتاخمة للحدود مع أوكرانيا.