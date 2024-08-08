الاحتلال الإسرائيلي يطالب الفلسطينيين بإخلاء 8 مناطق في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الفلسطينيين إخلاء 8 مناطق في قطاع غزة، مدعية بوجود عناصر هاجمت المستعمرات الصهيونية.

الاحتلال يطلب من الفلسطينيين إخلاء 5 مناطق

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث الرسمي باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي: “ نداء الى كل السكان الذين لم يخلوا البلدات التالية: السلقا وحاراتها، القرارة وحاراتها، بني سهيلا وحاراتها، عبسان وحاراتها، خربة خزاعة وحاراتها واحياء الشيخ ناصر، مركز المدينة، السطر والمحطة”.

الاحتلال ينوه بإخلاء 5 مناطق في غزة

وأضاف متحدث قوات الاحتلال : “تواصل حماس والمنظمات اطلاق القذائف الصاروخية من مناطقكم نحو دوله اسرائيل”.

وأتم متحدث قوات الاحتلال : “ جيش الدفاع الإسرائيلي سوف يعمل بقوة ضد هذه العناصر. من أجل أمنكم، عليكم اخلاء تلك المناطق فوراً الى المنطقة الإنسانية”.



