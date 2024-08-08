شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: توجيه الرئيس بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم تؤكد اهتمامه بهذا الملف والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، مؤكدا أن هذه القرارات توضح اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف منذ اللحظة الأولى من توليه الحكم وإذا تتبعنا هذا الأمر منذ عام 2018 وحتى وقتنا هذا نجد أن هناك سلسلة من القرارات تؤكد اهتمامه بهذا الملف حيث شكل لجنة للعفو الرئاسي واستجاب سريعا لقرارات الحوار الوطنى.

وأضاف "هلال" فى تصريحات لـ ”الخليج 365” :"تابعنا توجيهات الرئيس أيضا بإدماج المفرج عنه مجتمعيا وفقا لقرارات العفو الرئاسي، كما أن هذه القرارات تؤكد إنسانية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره للظروف الإنسانية لكل المواطنين ويأتي في سياسة أشمل وأعم لكل المحبوسين والذى منهم أن يستحق العفو عنه يستخدم الرئيس سلطته الدستورية، كما يأتي في إطار ما ينادى به الحوار الوطنى."