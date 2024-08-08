شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية لحقوق الإنسان" تثمن توجيه الرئيس السيسى بالعفو عن 600 محكوم عليهم والان مع تفاصيل الخبر

رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 600 محكوم عليهم.

وقال علاء شلبي رئيس المنظمة إن هذا القرار يأتي تلبية لمناشدات المنظمة وغيرها من المؤسسات الحقوقية والأحزاب السياسية، مضيفا أنه من المتوقع أن يرافقها تحرك أكثر كثافة من النيابة العامة لمراجعة الحبس الاحتياطي لبعض المتهمين بجرائم تتعلق بالشأن العام.



وأكد شلبي أن التوجيه يتوافق مع أربعة توجيهات سابقة للرئيس على مدار السنوات الثلاثة الماضية لمعالجة بعض أوجه الخلل التي تعتري وضعية حقوق الإنسان.



وأعرب شلبي عن تقديره للجهود الجارية نحو إصدار قانون جديد شامل وعصري للإجراءات الجنائية، بالتوازي مع التحضير لمسار مراجعة وتحديث قانون العقوبات.

