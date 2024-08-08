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"العربية لحقوق الإنسان" تثمن توجيه الرئيس السيسى بالعفو عن 600 محكوم عليهم

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلى

الخميس، 08 أغسطس 2024 02:00 م

رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 600 محكوم عليهم.

وقال علاء شلبي رئيس المنظمة إن هذا القرار يأتي تلبية لمناشدات المنظمة وغيرها من المؤسسات الحقوقية والأحزاب السياسية، مضيفا أنه من المتوقع أن يرافقها تحرك أكثر كثافة من النيابة العامة لمراجعة الحبس الاحتياطي لبعض المتهمين بجرائم تتعلق بالشأن العام.


وأكد شلبي أن التوجيه يتوافق مع أربعة توجيهات سابقة للرئيس على مدار السنوات الثلاثة الماضية لمعالجة بعض أوجه الخلل التي تعتري وضعية حقوق الإنسان.


وأعرب شلبي عن تقديره للجهود الجارية نحو إصدار قانون جديد شامل وعصري للإجراءات الجنائية، بالتوازي مع التحضير لمسار مراجعة وتحديث قانون العقوبات.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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