شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل جهوده لتوفير الحياة الكريمة للأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفي إطار حملة "إيد واحدة"، تواصل مؤسسة مصر الخير جهودها لتوفير الحياة الكريمة للأسر الأولى بالرعاية، وفي هذا الإطار، تستمر المؤسسة في تقديم وجبات غذائية ساخنة طوال العام، حيث تصل قوافلها إلى كل ربوع الجمهورية دون استثناء.

وتحرص المؤسسة على الوصول إلى كافة الفئات المستهدفة من خلال التعاون الوثيق مع الجمعيات الشريكة والتي توفر قواعد بيانات دقيقة وشاملة عن الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والنجوع، وبفضل هذا التعاون، تتمكن مصر الخير من توزيع 128 ألف وجبة ساخنة شهريًا على المستفيدين في 21 محافظة.

وتعتمد المؤسسة في تقديم هذه الخدمة على أحدث الوسائل والتقنيات التي تضمن جودة الوجبات المقدمة والالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة.

وأكدت مؤسسة مصر الخير على أهمية التكاتف والتعاون المجتمعي فى حملة "إيد واحدة" لانها القوة الدافعة وراء الجهود التي تبذلها مؤسسة مصر الخير وغيرها من المؤسسات الشريكة، وهي تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.

