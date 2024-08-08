شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر أكتوبر" يرحب بتوجيه الرئيس للعفو عن محكوم عليهم: نمضى نحو الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

رحبت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة للعفو عن دفعة جديدة من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، موضحة أن القيادة السياسية تمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة إلي تسع الجميع، وأن قرار العفو يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضافت " مديح" في تصريحات لها اليوم، أن الدولة المصرية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أحرزت تقدما ملحوظا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، سواء من خلال إقرار تشريعا جديدة أو تعديل بعضها أو إصدار قرارات رئاسية في هذا الشأن، فضلا عن الدور الذي قام به الحوار الوطني في دعم هذا الملف ودعم جهود الدولة فيه سواء من خلال مناقشة التشريعات المراد تعديلها من خلال المطالبة بمزيد من الإفراجات عن المحبوسين من لم تتلوث أيديهم بالدماء أو من لم يشاركوا فى أعمال عنف أو تخريب.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر إلى أن مناقشة الحوار الوطني لقضية الحبس الاحتياطي وضوابطه بحيث ألا يتعدى عن كونه إجراءا احترازيا، والتي من المقرر أن تخرج للنور خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد مناقشات موسعة شارك فيه مختلف أطياف الشعب المصري وخبراء ومتخصصين.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر عن كامل دعمها للقيادة السياسية في المضي قدما نحو تعزيز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، والوقوف صفا واحد خلفا القيادة السياسية فى الظروف الدقيقة الراهنة التي تمر بها المنطقة والعالم بما يحفظ ويحمي الأمن القومي المصرى.