"طيران الشرق الأوسط": تعديل مواعيد بعض الرحلات للفترة الممتدة من 9 إلى 13 آب

أعلنت شركة "​طيران الشرق الأوسط​"- الخطوط الجوّيّة اللّبنانيّة في بيان، أنّ "رحلاتها للفترة الممتدّة من 9 إلى 13 آب 2024 ستبقى على مواعيدها، باستثناء بعض الرّحلات الّتي تمّ تعديلها، وذلك لأسباب تقنيّة تتعلّق بتوزيع المخاطر التّأمينيّة على الطائرات بين لبنان والخارج".

وأوضحت أنّ "بالنسّبة ليوم الجمعة 9 آب 2024، الرّحلات الّتي تمّ تأخير موعد عودتها إلى بيروت، هي:

توقيت الإقلاع المعدّل | توقيت الإقلاع السّابق | إلى - من | رقم الرّحلة

06:10 | 02:15 | بيروت - دبي | ME431

05:05 | 02:50 | بيروت - الدوحة | ME435

16:55 | 12:25 | بيروت - بغداد | ME321

صباح 10 آب 03:30 | 22:30 | بيروت - كوبنهاغن | ME226

صباح 10 آب 05:50 | 21:15 | بيروت - جدة | ME369

صباح 10 آب 08:25 | 22:00 | بيروت - لندن | ME204

*جميع الرّحلات هي وفق التّوقيت المحلّي لكلّ مدينة.

- الجمعة 9 آب 2024: الرّحلات الّتي تم ّتأخير موعد إقلاعها من بيروت:

توقيت الإقلاع المعدّل | توقيت الإقلاع السّابق | إلى - من | رقم الرّحلة

20:20 | 18:20 | كوبنهاغن - بيروت | ME225

14:25 | 09:55 | بغداد - بيروت | ME320

*جميع الرّحلات هي وفق التّوقيت المحلّي لكلّ مدينة".

وأشارت الشّركة إلى أنّ "بالنّسبة ليوم السّبت 10 آب 2024، فالرّحلات الّتي تمّ تأخير موعد عودتها إلى بيروت، هي:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

صباح 11 آب08:25 22:00 بيروت لندن ME204

صباح 11 آب 05:50 21:15 بيروت جدة ME369

صباح 11 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403

صباح 11 آب 05:40 20:55 بيروت الدمام ME443

06:10 02:15 بيروت دبي ME431

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة".

وذكرت أنّ "في ما يتعلّق بيوم الأحد 11 آب 2024، فالرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435

05:10 02:15 بيروت دبي ME431

06:50 07:40 بيروت لارنكا ME1272

صباح 12 آب 03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226

صباح 12 آب05:50 21:15 بيروت جدة ME369

صباح 12 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

- أمّا الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت يوم الأحد 11 آب 2024، فهي:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

20:20 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225

16:30 12:45 جدة بيروت ME1368

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة".

كما أفادت بأنّ "بالنّسبة ليوم الإثنين 12 آب 2024، الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت هي:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435

06:10 02:15 بيروت دبي ME431

صباح 13 آب05:50 21:15 بيروت جدة ME369

صباح 13 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403

صباح 13 آب 11:00 22:00 بيروت لندن ME204

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة".

ولفتت الشركة إلى أنّ "الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت يوم الثلثاء 13 آب 2024، هي:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435

06:10 02:15 بيروت دبي ME431

صباح 14 آب03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226

صباح 14 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403

صباح 14 آب 05:50 21:15 بيروت جدة ME369

صباح 14 آب 05:40 20:55 بيروت الدمام ME443

صباح 14 آب 08:30 22:00 بيروت لندن ME204

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

- وبالنسبة لرحلات الثلثاء 13 آب 2024، الّتي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت، فهي:

توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

20:20 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225

*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة".

ونوّهت إلى أنّه "يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة ".