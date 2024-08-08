"طيران الشرق الأوسط": تعديل مواعيد بعض الرحلات للفترة الممتدة من 9 إلى 13 آب

أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط"- الخطوط الجوّيّة اللّبنانيّة في بيان، أنّ "رحلاتها للفترة الممتدّة من 9 إلى 13 آب 2024 ستبقى على مواعيدها، باستثناء بعض الرّحلات الّتي تمّ تعديلها، وذلك لأسباب تقنيّة تتعلّق بتوزيع المخاطر التّأمينيّة على الطائرات بين لبنان والخارج".
وأوضحت أنّ "بالنسّبة ليوم الجمعة 9 آب 2024، الرّحلات الّتي تمّ تأخير موعد عودتها إلى بيروت، هي:
توقيت الإقلاع المعدّل | توقيت الإقلاع السّابق | إلى - من | رقم الرّحلة
06:10 | 02:15 | بيروت - دبي | ME431
05:05 | 02:50 | بيروت - الدوحة | ME435
16:55 | 12:25 | بيروت - بغداد | ME321
صباح 10 آب 03:30 | 22:30 | بيروت - كوبنهاغن | ME226
صباح 10 آب 05:50 | 21:15 | بيروت - جدة | ME369
صباح 10 آب 08:25 | 22:00 | بيروت - لندن | ME204
*جميع الرّحلات هي وفق التّوقيت المحلّي لكلّ مدينة.
- الجمعة 9 آب 2024: الرّحلات الّتي تم ّتأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الإقلاع المعدّل | توقيت الإقلاع السّابق | إلى - من | رقم الرّحلة
20:20 | 18:20 | كوبنهاغن - بيروت | ME225
14:25 | 09:55 | بغداد - بيروت | ME320
*جميع الرّحلات هي وفق التّوقيت المحلّي لكلّ مدينة".
وأشارت الشّركة إلى أنّ "بالنّسبة ليوم السّبت 10 آب 2024، فالرّحلات الّتي تمّ تأخير موعد عودتها إلى بيروت، هي:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
صباح 11 آب08:25 22:00 بيروت لندن ME204
صباح 11 آب 05:50 21:15 بيروت جدة ME369
صباح 11 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403
صباح 11 آب 05:40 20:55 بيروت الدمام ME443
06:10 02:15 بيروت دبي ME431
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة".
وذكرت أنّ "في ما يتعلّق بيوم الأحد 11 آب 2024، فالرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435
05:10 02:15 بيروت دبي ME431
06:50 07:40 بيروت لارنكا ME1272
صباح 12 آب 03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226
صباح 12 آب05:50 21:15 بيروت جدة ME369
صباح 12 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- أمّا الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت يوم الأحد 11 آب 2024، فهي:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
20:20 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225
16:30 12:45 جدة بيروت ME1368
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة".
كما أفادت بأنّ "بالنّسبة ليوم الإثنين 12 آب 2024، الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت هي:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435
06:10 02:15 بيروت دبي ME431
صباح 13 آب05:50 21:15 بيروت جدة ME369
صباح 13 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403
صباح 13 آب 11:00 22:00 بيروت لندن ME204
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة".
ولفتت الشركة إلى أنّ "الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت يوم الثلثاء 13 آب 2024، هي:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435
06:10 02:15 بيروت دبي ME431
صباح 14 آب03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226
صباح 14 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403
صباح 14 آب 05:50 21:15 بيروت جدة ME369
صباح 14 آب 05:40 20:55 بيروت الدمام ME443
صباح 14 آب 08:30 22:00 بيروت لندن ME204
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- وبالنسبة لرحلات الثلثاء 13 آب 2024، الّتي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت، فهي:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
20:20 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة".
ونوّهت إلى أنّه "يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة ".
كانت هذه تفاصيل خبر "طيران الشرق الأوسط": تعديل مواعيد بعض الرحلات للفترة الممتدة من 9 إلى 13 آب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.