وزارة الصحة: 3 جرحى جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة يارين

أعلن مركز عمليّات طوارئ الصحة العامّة التّابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على بلدة يارين، أدّت في حصيلة أوّليّة إلى جرح ثلاثة أشخاص".
وكان قد أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "مسيّرة إسرائيليّة أغارت مستهدفةً سيّارةً على الطّريق الّتي تربط بلدة يارين ببلدة الجبين في القطاع الغربي".
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