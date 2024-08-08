لفت وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، بعد لقائه رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ في عين التّينة، إلى "أنّني أطلعته على الإجراءات والخطوات كافّة الّتي تقوم بها ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ بشكل ميداني، للحفاظ على استمراريّة عمل ​مطار بيروت الدولي​ وكذلك المرافئ البحريّة جميعها، وعلى الجهوزيّة بالنّسبة للطّرقات والبنى التحتيّة، لأنّ موضوع تأمين استمراريّة عمل تلك المرافئ يصبّ في تسهيل نقل وإخراج البضائع من المرافئ؛ وموضوع المغاردين والوافدين عبر مطار بيروت". كما التقى برّي عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​وائل أبو فاعور​، وتابع معه المستجدّات السّياسيّة والميدانيّة وشؤونًا تشريعيّة.

كانت هذه تفاصيل خبر حمية زار بري: أطلعته على إجراءات الوزارة الميدانية للحفاظ على استمرارية عمل المطار والمرافئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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