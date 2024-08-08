فهد: الحركة خجولة لناحية زيادة تخزين المواد الغذائية مع استقرار حركة الشراء والأسعار

أشار نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، إلى أنّ "لا مدخول لدى المواطنين لتخزين المواد الغذائية، بسبب الوضع الاقتصادي الضاّغط الّذي لا يشجّع على الاستهلاك"، معتبرًا أنّ "الحركة خجولة لناحية الزّيادة في التّخزين، مع استقرار حركة الشّراء والأسعار".
وأوضح، في حديث إذاعي، أنّ "اجتماع لجنة الطّوارئ الّذي شاركت فيه نقابة أصحاب السوبرماركت، كان للاطّلاع على نقاط الضّعف في حال توسّعت الاشتباكات، والبحث في خطط توزيع المواد الغذائيّة، وعدم تجميدها في مكان واحد يصعب الوصول إليه في حال توسّعت الحرب".
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