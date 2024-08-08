بيروتي نعى الموسم السياحي في لبنان: خسائر القطاع تفوق الـ3 مليار دولار

نعى الأمين العام لاتحاد النّقابات السّياحيّة ​جان بيروتي​، "الموسم السّياحي في ​لبنان​، قبل أن يبدأ"، مشيرًا إلى أنّ "الموسم السّياحي انتهى مع خسائر تفوق 3 مليار دولار في ​القطاع السياحي​، ومع تدنّي نسبة الإشغال في الفنادق إلى ما دون الـ20 بالمئة".

وانتقد، في حديث إذاعي، "ترهّل الدّولة الّذي يقضي على كلّ ما بناه رئيس الجمهوريّة الرّاحل فؤاد شهاب"، لافتًا إلى أنّ "المرحلة تقتضي قرارًا اقتصاديًّا خاصًّا، لأنّ الزّمن مفتوح على حرب الاستنزاف". ودعا رئيس الوزراء إلى "عقد اجتماع مع المجلس الأعلى للسّياحة، للوقوف على الواقع السّياحي، ليُصار إلى إعفاء القطاع السّياحي من الغرامات ولتأجيل دفع التّسويات".