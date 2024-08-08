أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، هاجم مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلاميّة عند السّاعة 01:20 من ظهر اليوم الخميس 2024-08-08، تجمّعًا لجنود العدو ‏في موقع المرج بمسيّرة انقضاضيّة؛ وأصابوه إصابةً مباشرةً وأوقعوا فيهم إصابات مؤكّدة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا تجمعًا لجنود العدو ‏بموقع المرج بمسيّرة انقضاضية وأوقعنا فيهم إصابات مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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