أعربت "حركة المقاومة الإسلاميّة- حماس"، عن إدانتها بأشدّ العبارات "قرار سلطات الاحتلال الصّهيوني إبعاد خطيب وإمام المسجد الأقصى الشّيخ عكرمة صبري، عن المسجد الأقصى لمدّة ستّة أشهر"، معتبرةً أنّه "قرار تعسّفي، وانتقام من الشّيخ ودوره الوطني والإسلامي في الوقوف أمام محاولات التّهويد للقدس والمسجد الأقصى المبارك".
وطالبت في بيان، منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بـ"ضرورة التحرّك ضدّ إجراءات الاحتلال التّهويديّة، وتوفير سبل الحماية للمقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة، وفي مقدّمتها المسجد الأقصى المبارك".
وكان قد أعلن محامي الشّيخ صبري، خالد زبارقة، في وقت سابق اليوم، أنّ "الشّرطة الإسرائيليّة قرّرت منع خطيب المسجد الأقصى من دخول المسجد وباحاته لمدّة 6 أشهر".
كانت هذه تفاصيل خبر "حماس" دانت القرار الإسرائيلي بإبعاد الشيخ عكرمة صبري عن المسجد الأقصى: تعسّف وانتقام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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