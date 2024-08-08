الجيش الإسرائيلي دعا سكان مناطق في محافظة خان يونس إلى إخلائها فورًا

وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، "نداءً إلى كلّ السّكان الّذين لم يخلوا البلدات التّالية: السلقا وحاراتها، القرارة وحاراتها، بني سهيلا وحاراتها، عبسان وحاراتها، خربة خزاعة وحاراتها وأحياء الشيخ ناصر، مركز المدينة، السطر والمحطة في محافظة ​خان يونس​ جنوبي قطاع غزة، إلى إخلاء تلك المناطق فوًرًا؛ والتوجّه إلى المنطقة الإنسانيّة".

وزعم في تصريح، أنّ "حركة حماس والمنظّمات المسلّحة تواصل إطلاق القذائف الصّاروخيّة من تلك المناطق نحو إسرائيل"، مشيرًا إلى أنّ "الجيش سيعمل بقوّة ضدّ هؤلاء العناصر".