شكرا لقرائتكم خبر عن 66% من البريطانيين يواجهون صعوبة في تحمل تكلفة قضاء عطلة بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح استطلاع بريطاني جديد، أن اثنين من بين كل ثلاثة بريطانيين بما يعادل (66 %) يواجهون صعوبة في تحمل تكلفة قضاء عطلة في الخارج.

وأجرت الاستطلاع شركة " ترانسبينين إكسبريس"، وشمل 2003 أشخاص، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية( بي إيه ميديا). تكلفة قضاء عطلة خارج بريطانيا وخلص إلى أن الكثير من المتضررين من ارتفاع التكاليف يتوجهون إلى أماكن ببريطانيا لقضاء عطلتهم لتوفير النفقات.

وذكر ربع المشاركين (25%) إنهم لن يتوجهوا إلى الخارج لقضاء عطلتهم هذا العام بسبب ارتفاع التكاليف. أسعار الرحلات الجوية وأشار نحو 35% ممن شملهم الاستطلاع إلى أن أسعار الرحلات الجوية إلى المقاصد الشهيرة أصبحت مرتفعة للغاية.

في حين كشف 20% أن هذه أول مرة يواجهون فيها صعوبة تحمل تكلفة السفر للخارج.

