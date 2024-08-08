شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق كبير في إحدى الجزر اليونانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وسائل إعلام يونانية اليوم الخميس، أن قطاع الإطفاء سيطر على حريق كبير في جزيرة كريت.

وهدد الحريق بالتحرك من المنطقة النائية الجبلية جنوب مدينة ريثيمنو نحو قرية تيمباكي، حيث يقيم الآلاف من السائحين. حرائق اليونان وسيطر رجال الإطفاء، بمساعدة المروحيات والطائرات، على الحريق.

وقال أحد المسؤولين عن إدارة الإطفاء لإذاعة اليونان "هناك الكثير من الحرائق الأصغر التي نخمدها بوجود رجال إطفاء على الأرض ومروحيات من الجو". ارتفاع الخطورة وقال متحدث باسم هيئة الحماية المدنية في كريت على شاشة التلفزيون إن الحرائق لم تسفر عن وقوع إصابات.

وحذرت السلطات من أن خطورة الحرائق ما زالت مرتفعة بسبب الرياح القوية في جنوب اليونان.

