شكرا لقرائتكم خبر عن فرض قيود صارمة على الحدود بين إستونيا وروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت حكومة إستونيا اليوم الخميس، فرض قيود صارمة على حدودها الشرقية مع روسيا.

وعلى الفور سوف تدخل القيود الأكثر صرامة حيز التنفيذ على نقاط العبور الحدودية على الطرق والسكك الحديدية في نارفا وكويدولا ولوهاما. الحدود بين إستونيا وروسيا ويأتي ذلك كي تحل محل عمليات التفتيش السابقة على الركاب والسيارات التي تعتمد على المخاطر.

وتستهدف هذه القيود، منع نقل وعبور السلع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي عبر إستونيا. إتاحة مزيد من الوقت وطالب مجلس الضرائب والجمارك الإستوني جميع المسافرين عبر الحدود ضمان عدم حملهم أي أغراض محظورة.

وقال مدير الجمارك فولديمار لينو، إنه يجب إتاحة مزيد من الوقت لعبور الحدود، لأنه سوف يتم فحص كل شخص وكل سيارة في المستقبل.

