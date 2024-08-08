الاتحاد الأوروبي يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تجويع سكان غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أدان الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا بشدة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول “ترك سكان غزة يموتون جوعا.

فيما دعت الولايات المتحدة إسرائيل للتحقيق والمحاسبة عقب ظهور فيديو يظهر جنودا يعتدون جنسيا على سجين فلسطيني.

تصريحالت وزير المالية الإسرائيلي بشأن تجويع سكان غزة

يذكر أن قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه "قد يكون من العدل والأخلاقي" تجويع مليوني مواطن من سكان غزة حتى يتم إعادة الرهائن الإسرائيليين، ولكن "لا أحد في العالم سيسمح لنا بذلك".

في خطاب ألقاه الاثنين في مؤتمر قطيف للمسؤولية الوطنية في بلدة ياد بنيامين، قال الوزير اليميني المتشدد إن إسرائيل يجب أن تتولى السيطرة على توزيع المساعدات داخل غزة وزعم أن حركة "حماس" تسيطر على قنوات التوزيع داخل القطاع.

وقال سموتريتش: "من المستحيل في الواقع العالمي اليوم شن حرب - لا أحد في العالم سيسمح لنا بتجويع وعطش مليوني مواطن، على الرغم من أن ذلك قد يكون عادلاً وأخلاقيًا حتى يعيدوا رهائننا"، مضيفًا أنه "إذا سيطرت إسرائيل على توزيع المساعدات بدلاً من حماس، فإن الحرب كانت لتنتهي الآن وكان الرهائن قد عادوا".

وأضاف: "لا يمكنك محاربة حماس بيد واحدة وإعطائهم المساعدة باليد الأخرى. إنها أموالها (حماس) ووقودها وسيطرتها المدنية على قطاع غزة. هذا ببساطة لا يعمل".

وتسيطر إسرائيل على المساعدات التي تدخل غزة، وتتولى مجموعات الإغاثة مسؤولية توزيعها.

وفي حين وردت بعض التقارير من سكان غزة عن سرقة "حماس" للمساعدات، فمن غير الواضح مدى تفشيها.

وتواجه إسرائيل انتقادات متزايدة من مجموعات الإغاثة والمنظمات الدولية لتقييد المساعدات الغذائية لقطاع غزة المحاصر.

و الشهر الماضي، أشار بيان للأمم المتحدة، نقلاً عن خبراء مستقلين، إلى أن المجاعة انتشرت في جميع أنحاء قطاع غزة .

واتهم الخبراء إسرائيل بشن "حملة تجويع متعمدة ومستهدفة"، والتي وصفوها بأنها "شكل من أشكال العنف الإبادي".

ويسعى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة "التجويع كسلاح حرب"، من بين مزاعم أخرى.

نفى نتنياهو بشدة هذه المزاعم، قائلاً إنها تستند إلى "حزمة من الأكاذيب"، وقال إن الفلسطينيين في غزة لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء "ليس لأن إسرائيل تمنعه، بل لأن حماس تسرقه".