رد إيران يهز الكيان.. ومعلق عسكري إسرائيلي: اغتيال هنية أكثر عمل مُخزٍ

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الانتقام الذي في الطريق ما زال على رأس أولويات وسائل الإعلام في "إسرائيل" من دون أن يُطلق صاروخ واحد.

وأضافت الوسائل، أن رئيس بلدية حيفا المحتلة وجه سكان المدينة بالتزود بالمواد الغذائية ولإمكان البقاء في الملاجئ لعدة أيام.

وفي صحيفة هآرتس العبرية قال المعلق العسكري الإسرائيلي "أمير أورون": إغتيال هنية كان أكثر عمل مُخزٍ قامت به إسرائيل خلال العام 2024 ويجب أن يخضع للتحقيق بشأن من أعطى الأمر بذلك.

هجوم واسع النطاق من إيران:

تستعد الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، لهجوم واسع النطاق من إيران على عدة جبهات، وذلك خلافًا للتقارير الأمريكية.

ولفتت القناة 13 العبرية، إلى أن الاستعدادات الإسرائيلية على قدم وساق، و حزب الله قد بدأ فعليا رده مع بداية خطاب الأمين العام للحزب، حسن نصر الله الثلاثاء.

ويأتي هذا في وقت أعلنت إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيًا في العاصمة اللبنانية بيروت.

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.