إيران توجه رسالة لقائد حماس الجديد يحيى السنوار

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت إيران، اليوم الخميس، رسالة لقائد حماس الجديد يحيى السنوار بعد توليه القيادة السياسية للحركة خلال الأيام الماضية.

وبعث وزير خارجية إيران بالإنابة علي باقري كني، اليوم الخميس، رسالة إلى يحيى السنوار الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحركة حماس.

وقال وزير خاجية إيران في رسالة ليحيى السنوار: " انتخابكم يعكس اقتدار وانتصار حركة حماس والشعب الفلسطيني البطل ومحور المقاومة، وفشل وهزيمة سياسة الاغتيال التي يتبعها الكيان الصهيوني وداعميه".

وأعلنت حركة حماس الفلسطينية المسلحة تعيين يحيى السنوار خليفة لزعيمها السياسي إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران قبل أسبوع.

إسرائيل تلاحق السنوار بعد قيادته الرسمية لحماس



وتعتبر إسرائيل السنوار العقل المدبر وراء هجوم السابع من أكتوبر الذي قتل فيه أكثر من ألف إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخر.

في الأسبوع الماضي، أكدت إسرائيل وفاة رئيس الجناح العسكري لحماس، محمد ضيف، في غارة جوية في غزة في يوليو.

إن وفاة هنية تجعل السنوار، الذي قضى نصف حياته في السجون الإسرائيلية، أقوى زعيم لحماس على قيد الحياة.

ووصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأميرال البحري دانيال هاجاري، السنوار بأنه "إرهابي كبير" وقال إن إسرائيل ستواصل ملاحقته.

وقال: "لا يوجد سوى مكان واحد ليحيى السنوار، بجوار محمد ضيف، بجوار الغندور، بجوار أيمن نوفل (قادة حماس الذين ادعت إسرائيل أنها قتلتهم)، بجوار كل الإرهابيين المسؤولين عن 7 أكتوبر".

وباختيار السنوار كزعيم سياسي جديد لها، ترسل حماس رسالة قوية من التحدي للحكومة الإسرائيلية.

يذكر أن أشاد حزب الله اللبناني بانتخاب يحيى السنوار زعيما سياسيا جديدا لحركة حماس، مؤكدا أن ذلك يدل على فشل إسرائيل في القضاء على قيادة الحركة.

حزب الله يبارك انتخاب السنوار زعيماً سياسياً لحماس وأعلن حزب الله الأربعاء أن تعيين السنوار يوضح فشل محاولات إسرائيل لاغتيال قادة حركة المقاومة.

خلف السنوار إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران في هجوم نسب إلى إسرائيل.

وأكد حزب الله أن انتخاب السنوار يبعث برسالة قوية إلى إسرائيل والولايات المتحدة وحلفائهما.

ويدل على أن حماس موحدة في قراراتها ومتمسكة بمبادئها وعازمة على مواصلة طريق المقاومة.