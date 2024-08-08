حزب الله يستهدف موقع المالكية والمرج بالمدفعية والمسيرات

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله قبل قليل، موقع المالكية ‏بقذائف المدفعية، وموقع المرج بمسيرة انقضاضية، وأصابوهم إصابات مباشرة .‏

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 03:10 من بعد ظهر يوم الخميس 08-08-2024 موقع المالكية ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.

وهاجم مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 01:20 من ظهر يوم الخميس 08-08-2024 تجمعًا لجنود العدو ‏في موقع المرج بمسيرة انقضاضية وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة.‏‏