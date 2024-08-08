حماس: إبعاد الشيخ عكرمة عن المسجد الأقصى انتقام لوقوفه أمام محاولات تهويد القدس

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت حركة حماس، قرار سلطات الاحتلال الصهيوني بإبعاد خطيب وإمام المسجد الأقصى، فضيلة الشيخ عكرمة صبري، عن المسجد الأقصى لمدة ستة شهور، واعتبرته قرارًا تعسفيًا، وانتقامًا من الشيخ ودوره الوطني والإسلامي في الوقوف أمام محاولات التهويد للقدس والمسجد الأقصى المبارك.

وطالبت حماس، منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بضرورة التحرك ضد إجراءات الاحتلال التهويدية، وتوفير سبل الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

منع الشيخ عكرمة من دخول المسجد الأقصى:

كانت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، منعت الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، من دخول المسجد الأقصى وباحته لمدة 6 شهور.

وقال محامي خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، خالد زبارقة، إن الشرطة الإسرائيلية قررت منع خطيب المسجد الأقصى من دخول المسجد وباحاته 6 شهور.



يذكر أن أعلنت الشرطة الإسرائيلية الإفراج عن الشيخ عكرمة صبري، بعد ساعات من اعتقاله، وقررت إبعاده عن الأقصى حتى الأحد مع إمكان تمديد الإبعاد إلى 6 شهور.



وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت مساء الجمعة الماضي الشيخ عكرمة صبري، بعد ساعات من إلقائه خطبة الجمعة، ونعيه رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية الذي اغتالته إسرائيل في طهران.



