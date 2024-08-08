بالصور.. 550 طالبًا وطالبة يؤدون اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية فى أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تفقد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اليوم الخميس، اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية لطلاب الثانوية العامة وسط إقبال كبير من الطلاب وأسرهم من مختلف محافظات جنوب الصعيد، وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات القدرات 550 طالبا وطالبة.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين رئيس جامعة أسوان، تطبيق معايير الشفافية والعدالة بين كافة المتقدمين مع إجراء الاختبارات بنزاهة وشفافية دون تمييز.

وقال رئيس جامعة أسوان، إن جامعة أسوان تواصل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للعام الجامعي 2024/2025 م بعد توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمد فترة التقدم لأداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة حتى 12 أغسطس الجاري