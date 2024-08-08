خطوات التعرف على الكلية المرشح لها الطالب بتنسيق الجامعات 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطالب معرفة الكلية المرشح لها، من خلال الدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وقالت الوزارة، إن الطالب يقوم بطباعة بطاقة الترشيح، وذلك في ضوء الحد الأدنى المُعلن عنه في كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق، ثم يتوجه بجواب الترشيح إلى الكلية لاستكمال باقي الإجراءات.

ووجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، وتعريف الطلاب بالمعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وقال الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، إن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.