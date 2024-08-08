شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تثمن توجيه الرئيس السيسى بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم والان مع تفاصيل الخبر

ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة.

وتوجهت التنسيقية بخالص الشكر والتقدير للرئيس لاهتمامه بهذا الملف في ضوء الصلاحيات الممنوحه له في الدستور، بما يرسي حرص الرئيس والدولة المصرية واهتمامهم بملف حقوق الإنسان.

واكدت التنسيقية أن التوسع في تلك القرارات ، والاستجابة لمطالب ومقترحات الأحزاب والقوي السياسية، هو ترسيخ لحالة الحوار الوطني، وما تم طرحه وتقديمه خلال الجلسات الخاصة بملف حقوق الإنسان.