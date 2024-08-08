شكرا لقرائتكم خبر عن العربى الناصرى: قرارات العفو الرئاسى تؤكد اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

رحب الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسى بهذا القرار هو انتصار حقيقي لملف حقوق الإنسان.

وأوضح الدكتور محمد أبو العلا، أن قرارات العفو الرئاسي تؤكد اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان، فضلا عن حرص الرئيس السيسي علي مستقبل أبنائه من الشعب المصرى وسعيه الدؤوب للم شمل الأسرة المصرية.

وأشار إلى أن هذا القرار يجسد سعي الجمهورية الجديدة على استيعاب جميع أبنائها، ويُعطي المفرج عنهم فرصة جديدة للمشاركة في بناء الوطن، مؤكدا أن حزب العربى الناصرى يدعم جميع جهود الدولة المصرية من أجل النهوض بملف حقوق الإنسان.