وفد من نواب المعارضة زار بلاسخارت: نرفض إدخال لبنان بالحرب ونتمسك بتنفيذ القرار 1701

شدّد وفد من نوّاب قوى المعارضة، ضمّ النّواب مارك ضو، غسان حاصباني، أشرف ريفي، جورج عقيص وأديب عبد المسيح، خلال زيارته المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في ​لبنان​ جينين هينيس بلاسخارت، على موقف نوّاب قوى المعارضة "الرّافض لإدخال لبنان في الحرب الدّائرة"، مؤكّدًا "التمسّك بتنفيذ ​القرار 1701​ بكامل مندرجاته على جانبَي الحدود، من خلال الضّغط الدّولي لوقف الاعتداءات الإسرائيليّة على لبنان، ومنع استخدام الأراضي اللّبنانيّة في الجنوب عبر تفعيل التّنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني".

وأطلعها الوفد على تفاصيل العريضة الّتي تقدّم بها النّواب إلى رئيس المجلس النّيابي نبيه بري، "لطلب عقد جلسة نيابيّة خاصّة، للطّلب من ​الحكومة اللبنانية​ القيام بواجباتها حيال الوضع المتدهور لحماية المواطنين، وإعلان حال الطّوارئ".

وركّز على "مطالبة المعارضة بلجنة تقصّي حقائق من ​الأمم المتحدة​، للتحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت، بعدما تمّت عرقلة التّحقيق المحلّي طيلة 4 سنوات".

من جهتها، وضعت بلاسخارت الوفد في أجواء الجهود الدّبلوماسيّة القائمة لتخفيف التّصعيد.