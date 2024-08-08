شدّد وفد من نوّاب قوى المعارضة، ضمّ النّواب مارك ضو، غسان حاصباني، أشرف ريفي، جورج عقيص وأديب عبد المسيح، خلال زيارته المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، على موقف نوّاب قوى المعارضة "الرّافض لإدخال لبنان في الحرب الدّائرة"، مؤكّدًا "التمسّك بتنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته على جانبَي الحدود، من خلال الضّغط الدّولي لوقف الاعتداءات الإسرائيليّة على لبنان، ومنع استخدام الأراضي اللّبنانيّة في الجنوب عبر تفعيل التّنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني".
وأطلعها الوفد على تفاصيل العريضة الّتي تقدّم بها النّواب إلى رئيس المجلس النّيابي نبيه بري، "لطلب عقد جلسة نيابيّة خاصّة، للطّلب من الحكومة اللبنانية القيام بواجباتها حيال الوضع المتدهور لحماية المواطنين، وإعلان حال الطّوارئ".
وركّز على "مطالبة المعارضة بلجنة تقصّي حقائق من الأمم المتحدة، للتحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت، بعدما تمّت عرقلة التّحقيق المحلّي طيلة 4 سنوات".
من جهتها، وضعت بلاسخارت الوفد في أجواء الجهود الدّبلوماسيّة القائمة لتخفيف التّصعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من نواب المعارضة زار بلاسخارت: نرفض إدخال لبنان بالحرب ونتمسك بتنفيذ القرار 1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.