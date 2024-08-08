تعميم لنهرا يتعلق بجمع الكلاب الشاردة في قضاء طرابلس ونقلها إلى أماكن مخصصة لرعايتها

أشار محافظ لبنان الشّمالي ​رمزي نهرا​، في تعميم على بلديّات قضاء ​طرابلس​، لمعالجة ظاهرة الكلاب الشّاردة والحدّ من هجومها على المواطنين، إلى أنّ "بناءً لتوجيهات وزير الدّاخليّة والبلديّات، وعطفًا على كتبنا وتعاميمنا السّابقة بهذا الخصوص، وبعد تفاقم ظاهرة انتشار الكلاب الشّاردة في شوارع طرابلس والميناء، وورود شكاوى عدّة عن حوادث إيذاء وحالات ذعر بسببها،

وبعد تعرُّض العديد من المواطنين لهجوم شرس من قبل الكلاب الشّاردة، ممّا أدّى إلى حدوث أضرار جسديّة، يُطلب إليكم واستنادًا إلى صلاحيّات البلديّة بهذا الخصوص، تكليف من يلزم جمع الكلاب الشّاردة كافّة في شوارع قضاء طرابلس، وبالأخص في مدينتَي طرابلس والميناء حيث يكثر انتشار هذه الظّاهرة، ونقلها إلى أماكن مخصّصة لرعايتها؛ بالتّنسيق مع الجمعيّات الّتي تُعنى بالحيوانات.

كما وإنذار المواطنين كافّة الّذين يرغبون بتربية الحيوانات ومن ضمنها الكلاب، وجوب اتخاذ الإجراءات اللّازمة كافّة لرفع ضررها عن الجوار أو الغير، تحت طائلة المسؤوليّة، وإيداعنا بالسّرعة اللّازمة الإجراءات والتّدابير المتّخذة من قبلكم لمعالجة هذه الظاهرة".