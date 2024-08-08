حفل تخريج ضباط ورتباء من قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع جامعة القديس يوسف

نظّمت جامعة القدّيس يوسف برنامجان تدريبيّان لعددٍ من ضبّاط ورتباء قوى الأمن، يتعلّق البرنامج الأوّل بـ "تدريب المُدرّبين"، والثاني حول "إعداد مناهج التّعليم من بعد"، وذلك في إطار التعاون بين المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي والجامعة.

واختتامًا للبرنامجين، أقيم حفل تخريج الضباط والرتباء المتدربين، في معهد قوى الأمن الداخلي - ثكنة الرائد المهندس الشهيد وسام عيد / قاعة اللواء السّفير أحمد الحاج - عرمون.

وأكد مساعد قائد معهد قوى الأمن الداخلي العميد الرّكن حنّا يزبك، على "نهج المديريّة العامّة الهادف إلى رفع المستوى الثّقافي والعلمي لضبّاطها وعناصرها"، مشدّداً على "أهميّة التّعاون مع المؤسّسات التّعليميّة والتّدريبيّة لإنجاح البرامج كافّة، بجدّية عالية ووفقًا للمعايير الدّوليّة، مِمَّا سَمَحَ لمعهد قوى الأمن الدّاخلي بالحصول على شهادة الـ ISO، والمحافظة عليها لسنوات عدّة".

بدورها، عبّرت عميدة كليّة التّربية في جامعة القدّيس يوسف باتريسيا راشد عن "إعجابها بجهود قوى الأمن الداخلي الهادفة إلى رفع المستوى الثّقافي لضبّاطها وعناصرها، وبالجديّة في العمل، وحسن التّعاون مع الجامعة ومنظّمة الـ ISO للوصول إلى نتيجة سعيدة مع هذا البرنامج. كما شكرت الخرّيجين على مناقبيّتهم والتزامهم في متابعة الدّورتين التدريبيّتين".