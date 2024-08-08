نتانياهو: اتساع رقعة الحرب بغزة لتتحول إلى صراع إقليمي مخاطرة أُدركها لكنني مستعد لخوضها

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في حديث لمجلة "تايم"، الى أنني "أقدم اعتذاري عن هجمات 7 تشرين الأول الماضي، وآسف بشدة لأن شيئا كهذا حدث".

ورأى نتانياهو، أننا "لا نواجه حركة حماس فحسب، بل محورا إيرانيا متكاملا، وعلينا تنظيم أنفسنا للدفاع على نطاق أوسع، وهدفنا في غزة تحقيق نصر حاسم على حماس، بحيث لا تستطيع عند نهاية القتال تشكيل تهديد لإسرائيل".

ولفت الى أن "اتساع رقعة الحرب في غزة لتتحول إلى صراع إقليمي مخاطرة أدركها لكنني مستعد لخوضها"، مضيفاً "أفضل أن أحظى بتغطية إعلامية سيئة على أن أحظى بنعي جيد".

وتابع "هدفنا هو تدمير قدرات حماس بالكامل، والهدف الأكبر والأهم هو استعادة مبدأ الردع الإسرائيلي"، مشيراً الى أنني "أرغب في رؤية إدارة مدنية يديرها سكان غزة وربما بدعم من الشركاء الإقليميي".