شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تعلن الاستعداد لمواجهة الفيضانات بعد تجاوز ضحايا الأمطار 150 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وضعت باكستان اليوم الخميس، وكالات الإغاثة في حالة تأهب قصوى لإجلاء المواطنين من المناطق الواقعة بجانب الأنهار، وذلك بعدما تجاوزت حصيلة ضحايا هطول الأمطار الموسمية 150 شخصًا، كما حذرت وكالة إغاثة عالمية من أن الملايين ربما يكونوا في مرمى الخطر. استعدادات مواجهة الفيضانات وقال فاروق أحمد المتحدث باسم وكالة الإغاثة الإقليمية إنه تم نشر الآلاف من رجال الإغاثة والمئات من القوارب في إقليم البنجاب بوسط البلاد، بعدما غمرت مياه الأمطار نهر السند الذي يتدفق من الهيمالايا إلى بحر العرب.

وقال بلال فايز، أحد العاملين من وكالة الإغاثة إن منطقة خيبر بختونخوا بشمال غرب باكستان، كانت الأكثر تضررًا من الفيضانات والانهيارات الأرضية وحوادث البحيرات الثلجية التي أسفرت عن مقتل 57 شخصًا.

وأضاف أن الآلاف من الطلاب لم يذهبوا للمدارس في الأودية بالقرب من الحدود الباكستانية مع أفغانستان والصين، بعدما اجتاحت المياه عدة جسور وطرق سريعة وطرق عادية.

أوضح أنه تم نقل أكثر من 50 ألف سائح محلي ودولي، حوصروا في أدوية الهيمالايا، لأماكن آمنة عبر طرق بديلة.

ولقى نحو 154 شخصًا، نصفهم من الأطفال، حتفهم في حوادث ذات صلة بالأمطار منذ بدء موسم الأمطار الموسمية. وقال كبير خبراء الأرصاد ساردار سارفراز إنه من المتوقع استمرار هطول مزيد من الأمطار حتى 14 أغسطس الجاري.