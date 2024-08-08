زلزال قوي ثانٍ يضرب قبالة ساحل اليابان

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزالان بقوة 6,9 و7,1 درجات توالياً قبالة جزيرة كيوشو في جنوب اليابان الخميس، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إنه لا تهديد فورياً بحدوث تسونامي بسبب الزلزالين.

محمد يوسف

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